In trasferta per fare razzia di ricci di mare: pescatori di frodo baresi bloccati sul litorale laziale

Dalla provincia di Bari al litorale laziale per fare incetta di ricci di mare. Due pescatori di frodo sono stati sorpresi dalla Finanza, nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre, sulla costa di Santa Marinella (Roma). I due, bloccati mentre rientravano a riva, sono stati trovati in possesso di oltre 2mila esemplari, sequestrati e ributtati in acqua. Sequestrata anche l'attrezzattura utilizzata dai due, per i quali sono scattate sanzioni per 12mila euro a testa.

"I ricci di mare, appartenenti alla famiglia degli echinodermi - ricorda in una nota la Guardia di Finanza - sono un bene prezioso per l’ecosistema marino in quanto fungono a tutti gli effetti da “biorimediatori naturali”, assicurando un’azione di “filtraggio” dell’acqua di mare. Per tale ragione la loro pesca è contingentata (1.000 esemplari al giorno per i pescatori professionali e solo 50 per gli sportivi) e addirittura sospesa in determinati mesi dell’anno. La continua domanda del mercato fa sì che, accanto ai pescatori professionali autorizzati, vi sia un vero e proprio esercito di abusivi che, attirati dagli importanti guadagni (circa 1 Euro per ciascun esemplare di riccio di mare) e incuranti delle conseguenze ambientali delle loro condotte, attuano una vera e propria razzia incontrollata dei fondali marini, che ne sta progressivamente causando una vera e propria “desertificazione”. È per tali motivi che la pesca di frodo impatta negativamente sull’ambiente marino, oltre che ad incidere sulla leale concorrenza della filiera ittica, alterandone le regole e danneggiando gli onesti operatori del settore, poiché va ad alimentare il circuito del mercato illegale e dell’evasione fiscale. Da qui il fondamentale ruolo della Guardia di Finanza nel contrasto del bracconaggio ittico, svolto a tutela della biodiversità marina e a garanzia dell’economia legale, nell’interesse del libero mercato ed a favore dei cittadini".