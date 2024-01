Pesce 'maleodorante' servito nelle mense scolastiche di Bari, pioggia di lamentele. L'azienda Ladisa si difende: "Merluzzo pregiato, sano e nutriente"

L'azienda Ladisa si difende dopo le critiche formulate, da alcuni genitori, sulle portate servite nelle mense scolastiche baresi dopo il rientro dalle feste natalizie. Le segnalazioni circa presunti piatti a base di pesce maleodorante erano giunte anche ad alcuni politici locali che le avevano riportate in alcuni post sulle loro pagine facebook.

"Immaginate lo stato d’animo di un bambino che torna a scuola dopo le festività e in pausa pranzo trova questo goloso manicaretto a base di pesce che a quanto pare emanava un odore poco invitante - ha scritto il consigliere comunale Antonello Delle Fontane - Questo è quello che è successo nelle mense delle scuole a Bari. È stato un caso che ha coinvolto diverse scuole, i bambini sono stati serviti con un piatto a base di pesce inguardabile e dall’odore nauseabondo tanto da spingere insegnati e dirigenti a ridare indietro le pietanze. Gia nelle settimane scorse erano capitate altre segnalazioni di piatti poco appetibili, ma un caso così generalizzato che ha coinvolto più scolaresche credo sia un primato".

"Mi stanno arrivando decine di segnalazioni in ordine alla qualità del cibo somministrato nelle mense scolastiche baresi, che le famiglie pagano", ha invece dichiarato il consigliere regionale pugliese Fabio Romito che ha promesso una verifica diretta del caso, preannunciando anche una richiesta di audit accurato alle istituzioni competenti.

Non si è fatta attendere la risposta dell'azienda Ladisa che respinge al mittente tutte le accuse. "Appresa la notizia delle rimostranze di alcune mamme dopo che lo scorso 8 gennaio è stato proposto nelle mense delle scuole di

Bari 'merluzzo in umido' come da menù predisposto in accordo con il Comune di Bari - si legge in una nota della società - si precisa che tutti i piatti serviti sono risultati integri sotto il profilo della salubrità, del rispetto delle norme di sicurezza e della provenienza della materia prima richiesta nel capitolato merluzzo carbonaro zona Fao 27".

La società responsabile del servizio mense scolastico di Bari entra nel merito della preparazione del piatto incriminato: "Andando ancor più nello specifico, è bene partire da un assunto, non tutti sanno che il mare viene suddiviso in zone Fao e quella 27 in particolare è un'area geografica che si estende lungo l'Atlantico nord-orientale, dal Mar Baltico alle isole Azzorre e su fino alle coste della Groenlandia. È poco interessata dal traffico navale, e per questo è nota per essere una delle zone ittiche più pulite e salubri al mondo. Il merluzzo che si pesca è denominato 'carbonaro', è di un colore verde abbastanza scuro sul dorso è conosciuto in Italia come merluzzo nero".

"La differenza dal merluzzo che abitualmente è sulle tavole dei pugliesi - aggiungono gli esperti di Ladisa - è sostanziale perché la sua consistenza è più soda, densa e generalmente poco gradevole. Il suo odore molto forte. Eppure è un pesce molto pregiato e prevalentemente consigliato dai nutrizionisti. Per le bambine e i bambini però, abituarsi ad un sapore e ad un gusto così differente non è affatto facile. Anzi, è proprio la causa scatenante delle proteste che si sono basate evidentemente su equivoci".

"In accordo con il Comune, con cui è in corso una fitta interlocuzione - conclude la nota della Ladisa - stiamo valutando tutti gli scenari possibili per rispettare le indicazioni ministeriali, nell’unico interesse di tutelare la salute e gli aspetti nutritivi degli alimenti, ma allo stesso tempo proporre alle famiglie e ai bambini un menù di gusto che vada incontro ai sapori della nostra tradizione".