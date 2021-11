Distrugge con un tuffo il 'pesce mangiaplastica' di Pane e Pomodoro, si pente con un messaggio all'assessore: "Chiedo scusa"

"Assessore buonasera, faccio parte del gruppo che ha compiuto quell'immensa stupidaggine relativa al pesce sulla spiaggia di Pane e Pomodoro. sono davvero mortificato e mi dispiace tantissimo e sono pronto ad adoperarmi per sistemare ciò che è stato danneggiato": è il messaggio di scuse inviato da un ragazzo autore della bravata che, qualche sera fa, aveva causato la distruzione del 'pesce mangiaplastica' di Legambiente. collocato sulla spiaggia barese per sensibilizzare i cittadini al riciclo.

Il giovane, che si è letteralmente tuffato nella struttura, rompendola, ha scritto sui social all'assessore cittadino all'Ambiente, Pietro Petruzzelli. il quale aveva minacciato di presentare denuncia contro gli autori del gesto: "Quando ho ricevuto questo messaggio sono stato molto contento - ha detto . Evidentemente non girare la testa dall'altra parte ha sortito l'effetto sperato. Forse se non l'avessi fatto, avrebbero anche potuto pensare che di bravate se ne possono fare quante se ne vogliono, tanto non dice o fa niente nessuno. Ma non è così, soprattutto quando si danneggiano i beni che appartengono all'intera comunità. E così eccoli qui, dispiaciuti per la bravata commessa e pronti a rimediare. Io li ho incontrati, abbiamo parlato e ora troveremo un modo per sistemare tutto".

"Questi ragazzi - aggiunge l'assessore - hanno fatto un'idiozia, ma è anche vero che hanno avuto il coraggio di farsi avanti e chiedere scusa. E non era affatto scontato. La lezione l'hanno capita ma sicuramente hanno capito quanto sia sciocco rovinare ciò che appartiene a tutti perchè appartiene anche a loro e sono convinto inoltre che d'ora in avanti saranno loro i primi a rispettare e custodire gli spazi pubblici".