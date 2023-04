Pestato dal branco in un sottopasso della stazione: 21enne aggredito a Bari

Accerchiato e pestato dal branco mentre si trovava in un sottopasso della stazione. Vittima dell'aggressione, avvenuta sabato sera nella stazione centrale di Bari, un 21enne, barman originario della Nuova Guinea, con regolare permesso di soggiorno.

Il giovane, che stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro, sarebbe stato aggredito da un gruppo di ragazzini. A riportare l'episodio è Repubblica Bari, che ha raccolto la testimonianza di un'amica del giovane, ricoverato in ospedale per accertamenti, con ematomi e dolori alla testa e al torace.

Sull'episodio indaga la Polfer. A ricostruire l'accaduto contribuiranno anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza del sottopasso. L'aggressione,secondo quanto finora emerso, sarebbe scaturita per futili motivi.

Soltanto pochi giorni fa, un'altra aggressione da parte di una baby gang si è verificata in piazza del Ferrarese, come raccontato sui social da un avvocato barese, padre del giovane picchiato. Per quell'episodio l'uomo ha presentato denuncia, ma non è escluso che i casi simili siano in realtà più numerosi.