Botte e minacce al 'cliente' per la droga non pagata: rintracciato e arrestato un altro uomo

Avrebbero minacciato e picchiato, a più riprese, un 31enne di Grumo, per ottenere il pagamento di una partita di stupefacenti che la stessa vittima aveva acquistato nei mesi precedenti a uno di loro. Dopo i cinque arresti eseguiti questa mattina dai carabinieri, un sesto soggetto è stato rintracciato e condotto in carcere dai militari. All'uomo è contestata un’estorsione aggravata con violazione di domicilio commessa a vario titolo in concorso con i cinque soggetti già arrestati, nei confronti del 31enne di Grumo.

Il soggetto arrestato è stato condotto in carcere a Brindisi, in attesa dell’interrogatorio di garanzia.