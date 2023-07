Minacciano e pestano 28enne nella villa comunale di Grumo: arrestati due fratelli

Due fratelli di 25 e 22 anni, di origini albanesi, sono stati arrestati dai Carabinieri a Grumo Appula, nel Barese, con l'accusa di aver picchiato un 28enne nella villa comunale.

L'episodio risalirebbe a marzo 2023. Secondo la ricostruzione dei militari, il 28enne avrebbe incontrato una sua amica in un locale di Binetto, intrattenendosi a parlare con lei e una sua conoscente. Successivamente, avrebbe ricevuto una serie di telefonate minatorie in cui veniva accusato di aver 'importunato' una ragazza impegnata, ovvero colei che era in compagnia della sua amica.

Il 28enne, dopo aver ricevuto altre minacce, avrebbe raggiunto la villa con altri amici ma, non appena sceso dalla macchina, sarebbe stato aggredito dai due fratelli e quindi da due minorenni di origine italiana. Dopo il pestaggio il 28enne è stato accompagnato al Policlinico di Bari e, dopo un breve ricovero, dimesso con una prognosi superiore a 40 giorni. Le indagini, coordinate dalla Procura di Bari, hanno quindi portato all'arresto dei due fratelli.