Via Roberto da Bari, una petizione per la pedonalizzazione della strada: "Commercianti e residenti uniti contro auto e parcheggi"

Una petizione per chiedere al sindaco di Bari, Antonio Decaro, la pedonalizzazione di tutti gli isolati di via Roberto da Bari. L'iniziativa, avviata da Luca Catalano, titolare del locale 'Caffè Portineria' sulla strada del Murattiano, riporta d'attualità l'idea di estendere la chiusura al traffico veicolare (ora limitata ai primi 2 tratti della via) a tutto il percorso. La petizione potrà essere sottoscritta presso l'esercizio commerciale situato appunto in via Roberto da Bari, 58.

Residenti e commercianti in via Roberto da Bari sono convinti che la pedonalizzazione della strada possa garantire una crescita economica e, inoltre, possa rientrare nella politica di sviluppo urbano ecosostenibile intrapreso dal Comune di Bari.

La speranza degli esercenti commerciali è di ripetere il miracolo commerciale di via Argiro, rilanciata attraverso la chiusura al traffico automobilistico: "Ogni giorno, nel pomeriggio, la strada vive due realtà ben distinte - sottolinea una commerciante di via Roberto da Bari - nei 2 isolati chiusi al traffico i locali sono pieni, nei restanti tratti trafficati dalle auto i clienti si diradano, anzi spariscono come nel deserto".

"Vorrei subito la pedonalizzazione della via - commenta la titolare di un'erboristeria sulla strada - ma temo che sia un progetto complicato dalla presenza di grossi garage ad ogni isolato: sarebbe difficile, per i titolari di quei locali, accettare lo stop alle auto. Spero che il Comune trovi una soluzione, noi commercianti e residenti sogniamo la chiusura al traffico. Secondo me questa è la via più bella di Bari, con il blocco del transito dei veicoli potrebbe fare concorrenza a via Argiro e Via Sparano".

Fra le tante voci di approvazione per il progetto di pedonalizzazione e di adesione alla petizione, si registra anche qualche voce fuori dal coro: "Da almeno 10 anni si parla dello stop al transito delle auto - sottolinea la titolare di un panificio - ma non mi pare siano stati fatti passi avanti, se non con la pedonalizzazione dei primi 2 isolati. Io però, oltre a lavorare in zona, risiedo anche in via Roberto da Bari e mi domando quali problemi potrebbe generare agli automobilisti la chiusura al traffico veicolare. Aumenterebbero le difficoltà nella ricerca del parcheggio. Sono situazioni che il Comune dovrà verificare".