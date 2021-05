In auto con venti cartucce calibro 7.65 nascoste sotto il sedile: sorpreso dai carabinieri, nei guai 52enne

E' accaduto nel Brindisino, a Pezze di Greco: l'uomo, di Putignano, è stato denunciato per detenzione abusiva di armi ed è stato proposte per la misura del foglio di via obbligatorio dal comune di Fasano