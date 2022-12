Un aiuto agli ultimi con il calo delle temperature, ecco il Piano del Comune: "Eventi a teatro, ma anche pranzi e cene di Natale interculturali"

Non solo l'attività di sostegno e accoglienza, tra distribuzione pasti e soccorso in strada con l'Unità mobile del Caps, ma anche iniziative al chiuso che possano far sentire l'aria del Natale anche agli 'ultimi', con pranzi e cene di Natale interculturali e intergenerazionali - ospitati nella Casa delle culture - oltre a una speciale iniziativa in un teatro cittadino. Sono le prime anticipazioni del Piano freddo che il Comune di Bari metterà in campo a favore di senzatetto e persone fragili in città, raddoppiando le iniziative già attive in questi giorni. Ne abbiamo parlato con l'assessore al Welfare di Bari, Francesca Bottalico.