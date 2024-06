Virus trasmessi da zanzare, in Puglia scatta il piano di prevenzione: "Nella regione nessun allarme"

"La Puglia è considerata prima regione a basso rischio di febbre del Nilo anche se lo scorso anno sono stati registrati 6 casi di encefalite e sono stati intercettati anche due donatori viremici grazie ai controlli sistematici introdotti sulle donazioni di sangue. La Regione Puglia si è dotata di un piano di prevenzione che prevede il monitoraggio di tutti i fenomeni legati ai vettori, quindi all’arbovirosi. Si è proceduto anche all’acquisto di 2000 vaccini per la Dengue soprattutto da offrire ai viaggiatori. Esiste un piano di comunicazione messo addirittura in atto durante i lavori dell’ultimo G7 e pubblicato sul sito di Puglia Salute". Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale e vice presidente della V Commissione, Antonio Scalera.

"Lo scorso mese di marzo, la professoressa Maria Chironna, Responsabile del Laboratorio di Epidemiologia Molecolare al Policlinico di Bari, con un’intervista apparsa sulla stampa affrontava la questione, nella nostra regione, dei virus trasmessi dalle zanzare - sottolinea Scalera - Un tema che la stessa docente aveva affrontato in tempi non sospetti, già quando si parlava di influenza da Covid. Lo scorso anno in Italia ci sono stati centinaia di casi di arbovirosi, si sono anche verificati anche casi di dengue(malattia ormai presente anche nel nostro Paese) e focolai epidemici di chikungunya in regioni come Emilia Romagna, Lazio e Calabria. Quest’anno si potrebbero nuovamente osservare casi 'autoctoni' di malattie da Arbovirus, cioè di virus trasmessi da artropodi, da vettori animali, principalmente zanzare. Sono in aumento casi di queste malattie da importazione a causa di viaggi sempre più frequenti in aree endemiche".

La diffusione di questi particolari virus è favorita dali cambiamenti climatici. "La correlazione tra le temperature e aumento di casi di arbovirosi, inclusi quelli autoctoni, è principalmente dovuta al fatto che i vettori di queste malattie, come le zanzare, prosperano in condizioni di calore e umidità - spiega il consigliere regionale - Le temperature più elevate possono accelerare il ciclo di vita delle zanzare. La tropicalizzazione del clima che sta interessando il nostro Paese può espandere l’habitat delle zanzare, portando ad un aumento del rischio di trasmissione di arbovirus".

Il Ministero della salute ha emanato una circolare di allerta alle Regioni, la Puglia che ha recepito il piano di arbovirosi, mettendo in campo una serie di azioni finalizzate a una prevenzione di questa infezione. Il dirigente del Servizio promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Nehludoff Albano, ha circoscritto il fenomeno rassicurando che non si tratta di un vero e proprio allarme e che la Puglia ha avviato una sensibilizzazione del personale sanitario e anche campagne di formazione con una comunicazione costante sulla prevenzione verso l’esterno, disciplinata con un provvedimento in modo tale da veicolare messaggi in modo opportuno.

Dal sito di epicentro gestito dall’Istituto nazionale di sanità è possibile per chiunque scaricare bollettini e verificare lo stato della situazione a livello internazionale. I dati evidenziano che la Puglia e l’Italia non sono in situazione di emergenza o di allarme, infatti dal 2019 ad oggi sono stati registrati solo 11 casi d’importazione e nessun caso autoctono. La Regione Puglia, pur non essendo obbligata dal Ministero, ha deciso di fare un proprio piano libero che riguarda i vettori e quindi ha organizzato un’azione sistematica con i professionisti del territorio proprio per gestire tutta la tematica. Per la prevenzione è stato approvato un piano operativo che prevede la caratterizzazione di tutte le zone delle province pugliesi sottoposte a sorveglianza.