Conversano, sul balcone la mini serra per le piante di canapa: arrestato 20enne

Finisce in manette un 20enne di Conversano durante alcuni controlli anti spaccio da parte dei carabinieri della Stazione di Conversano. In particolare, i militari hanno notato un via vai insolito dall'appartamento del giovanAe e hanno così deciso di far scattare il blitz. L’intuizione dei militari non ha tardato a dare riscontro, infatti, in un balcone, nascosto da occhi “indiscreti” con delle vetrate oscurate da apposite tende ed attrezzato per l’irrigazione, i Carabinieri hanno rinvenuto alcune piante di Canapa Indiana. Un ancor più accurato controllo ha, infine, permesso di scovare, all’interno di un’altra stanza, alcune dosi di hashish e marijuana già confezionate per la cessione. Il giovane, pertanto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.