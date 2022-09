La piattaforma riservata ai disabili a Pane e Pomodoro ancora con le transenne: "Rischia di cedere del tutto"

Era stata in parte transennata all'incirca un mese fa, a causa di un cedimento della base sottostante, con ogni probabilità causato dall'azione di erosione del mare. Da allora, però, la pedana riservata ai diversamenti abili sulla spiaggia di Pane e Pomodoro è rimasta così. Anzi, come segnalano i frequentatori della spiaggia, la sua condizione è peggiorata: "Rischia di cedere del tutto", dicono i bagnanti che anche in questi giorni, visto le temperature ancora estive, stanno continuando a frequentare la spiaggia.