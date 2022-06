Piazza Carabellese a Madonnella ritrova la sua 'capa di ferro': arriva la nuova fontana

Piazza Carabellese ritrova, finalmente, la sua fontana. Un'attesa durata più di un anno, per i residenti del quartiere Madonnella, che si erano ritrovati senza 'capa di ferro' a febbraio dello scorso anno, quando la fontanina, gravemente danneggiata, era stata rimossa per essere sostituita.

Ma l'iter per la sostituzione ha comportato tempi lunghi. Come aveva già spiegato a Baritoday l'assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, e come ribadisce il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti, dando notizia dell'arrivo della nuova fontana in ghisa. "La difficoltà nel riprodurre una copia nelle fonderie autorizzate, associata alla carenza di materia prima, ha prodotto questa lungaggine nel chiudere questo lavoro". "Con l’assessore Galasso - ricorda ancora Leonetti - stiamo portando avanti questo processo di rigenerazione delle fontane del Municipio. Le cape di ferro, oltre a rappresentare il bene dell’acqua, sono un vero simbolo della città, per questo vanno salvaguardate e tutelate".