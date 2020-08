Piazza Disfida di Barletta 'inaugurata' in anticipo dagli incivili: "Transenne aperte, panchine utilizzate e sporcizia"

L'area non è stata ancora inaugurata ma c'è chi già la utilizza senza autorizzazione "gettando all'aria lattine, carte di alimenti ed altro" attirando anche "animaletti vari" e provocando sporcizia: accade in piazza Disfida di Barletta, nel quartiere Libertà di Bari, dove alcuni cittadini chiedono al sindaco Antonio Decaro, attraverso messaggi su Facebook, di agire al più presto.

"Non mi sembra giusto - dice una residente - che oltre ai disagi vissuti per i lavori nel corso dei mesi e a quelli legati ad aver perso la possibilità di parcheggiare (vista l'inutilità per noi del parcheggio dell'ex gasometro, in particolar modo se ci sono disabili in casa o se si portano buste pesanti) non potremo neanche goder almeno un minimo del risultato che meriteremmo".