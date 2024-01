Lavori Aqp, chiuso al traffico un tratto di accesso a piazza Giulio Cesare

A partire dalle ore 9 di domani, 10 gennaio, fino alle 21 dell'11 gennaio, per consentire per l’esecuzione di lavori AQP relativi al completamento della posa di una condotta idrica, sono previste alcune limitazioni al traffico nella zona di piazza Giulio Cesare.

In particolare, come rende noto la ripartizione IVOP - Infrastrutture, viabilità e opere pubbliche del Comune di Bari, sono istituiti il restringimento di carreggiata e l’interdizione al transito in prossimità dell’accesso a Piazza Giulio Cesare su viale Orazio Flacco (corsia destra con direzione di marcia verso centro città) per tutti i veicoli: il traffico sarà deviato sulla complanare adiacente il villaggio del Fanciullo e compreso tra viale Orazio Flacco e via Scipione l’Africano, con istituzione dell’obbligo di svolta a destra. E’ prevista, inoltre, la graduazione della velocità per 100 metri in avvicinamento all’area dei lavori, in entrambi i sensi di marcia, con limite pari a 20 km orari.

I lavori dovranno essere sospesi durante gli orari di particolare intensità del traffico veicolare: in particolare, non potranno iniziare prima delle ore 9.