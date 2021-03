Fermato per un controllo in piazza Moro: a spasso con un coltello a serramanico

Nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, in piazza Aldo Moro, i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine hanno denunciato in stato di libertà un 34enne con precedenti di polizia. Sottoposto a controllo, il giovane è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 15 centimetri. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per porto di armi od oggetti atti ad offendere, il coltello è stato sottoposto a sequestro.