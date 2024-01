Scaglia pietra contro auto parcheggiata, la segnalazione da piazza Moro: "Servono più presidi di sicurezza"

Con un'andatura incerta, probabilmente in uno stato di alterazione, si avvicina a un cestino della spazzatura, rovistando al suo interno e lasciandolo cadere a terra, poi afferra una grossa pietra dalla vicina aiuola e la scaglia sul cofano di un'auto parcheggiata proprio lì davanti. E' la scena ripresa in un breve video, girato da un cittadino in piazza Moro a Bari e pubblicato sui social dall'associazione Sos Città.

"Non è tollerabile una situazione di questo tipo in un punto cruciale della città tra la stazione ferroviaria, il capolinea Amtab e via Sparano - rileva Sos Città - Bari ha la necessità di essere maggiormente presidiata, specie in quei luoghi ritenuti sensibili. Se avesse cominciato, come già successo in passato, a inveire contro le persone? E chi ripaga i danni al proprietario dell'auto? Servono più fatti concreti perché la sicurezza dei cittadini deve venire prima di qualsiasi altra cosa".