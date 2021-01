Via le auto da piazza San Pietro: l'area pedonale si mostra ai baresi

Piazza San Pietro si mostra in tutta la sua bellezza: sono terminati i lavori - dopo i tanti ritardi registrati - di pedonalizzazione dell'area a Bari vecchia. Le prime foto arrivano dai social del sindaco di Bari, Antonio Decaro: "Qualche anno fa era un parcheggio a cielo aperto, oggi ci sono panchine, alberi e spazio per le persone - ricorda - Le autorizzazioni e i lavori sono durati decisamente troppo, ci hanno fatto penare e per questo chiedo scusa alla città ma soprattutto ai residenti di quella zona. Ma finalmente adesso questo angolo del centro storico è decisamente più bello di come era prima". E lancia un appello ai suoi concittadini: "Ora tocca a noi, cittadini, prenderci cura di questo spazio, trattarlo con l'attenzione che si riserva a tutte le cose nuove".

"Dobbiamo aspettare ancora un po' per poterci incontrare qui, per poterci passare le serate con gli amici o organizzare degli eventi, ma appena possibile organizzeremo una bella festa" assicura