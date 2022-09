Uno con eroina e soldi, l'altro in giro con un coltello: in due fermati in piazza Umberto

In questi giorni si sono registrati alcuni episodi di criminalità in piazza Umberto a Bari. I controlli dei Carabinieri si sono concentrati nel luogo, in centro a Bari, per cercare di porre un freno alla situazione. La zona vedrebbe la pericolosa presenza anche di armi da taglio.

I militari, infatti, hanno deferito in stato di libertà uno straniero che scorrazzava fra i viali della piazza in possesso di un coltello a serramanico. L'uomo è stato denunciato per porto ingiustificato d'arma da taglio. L'attività dei pusher fra i giardini umbertini sembra fiorente ed inarrestabile: un extracomunitario di 54 anni sarebbe stato scoperto, dai carabinieri, con circa 7 grammi di eroina e 1.090 euro, ritenuti provento dell’illecita attività.

Le attività di ispezione in Piazza Umberto hanno consentito di rinvenire e sequestrare, occultati fra i cespugli delle aiuole, circa 11 g di hashish. Il quantitativo di sostanze stupefacenti era già pronto per la vendita 'al dettaglio': la merce illegale è stata ritrovata suddivisa in dosi.

I procedimenti che riguardano le persone arrestate e denunciate, le cui responsabilità dovranno comunque essere accertate nel corso dei successivi giudizi in contraddittorio tra le parti, sono nella fase delle indagini preliminari.