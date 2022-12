Merce venduta abusivamente in piazza Umberto: scatta il sequestro della Polizia locale, multa da 5mila euro

Circa 200 articoli sequestrati e sanzioni per cinquemila euro. Intevento della Polizia locale in piazza Umberto a Bari, spesso caratterizzata dalla presenza di venditori ambulanti abusivi di oggetti usati, contraffatti, o anche di prodotti alimentari sfusi.

Lo scorso pomeriggio gli agenti del Nucleo Annona e Viabilità hanno provveduto al sequestro di merce a carico di un soggetto straniero quarantenne, ma regolare sul territorio italiano, con sanzioni complessive per 5000 euro. Le merci sequestrate saranno in parte confiscate e in parte - quelle ritenute idonee sotto il profilo igienico sanitario - devolute ad associazioni onlus impegnate nel sostegno alimentare ai bisognosi.