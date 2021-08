Fontana distrutta e ridotta a ricettacolo di rifiuti, schermo spaccato e degrado: "La piazzetta di corso Cavour è abbandonata"

Una fontana rotta, senz'acqua e ridotta a "ricettacolo di rifiuti" ma anche uno schermo distrutto e "appeso come un relitto": è lo stato di degrado in cui versa la piazzetta di corso Cavour, tra via Imbriani e via Cardassi. A segnalarlo è l'associazione Sos Città, spiegando che la denuncia è giunta non solo dai residenti ma anche da alcuni turisti.

"E' oggettivo che una situazione di questo tipo - spiegano Danilo Cancellaro e Dino Tartarino -, in centro città, sia completamente inaccettabile. Per questo chiediamo al Sindaco, Antonio Decaro, di fare qualcosa per ripristinare il decoro della piazza e il regolare funzionamento della fontana nel più breve tempo possibile. La città merita di brillare e quella piazza, che in quelle condizioni ci sta da diverse settimane, non può restare in quello stato di totale abbandono, a prescindere dalla competenza".