Botte al padre anziano, schiaffi e pugni alla fidanzata: due in manette per maltrattamenti nel Barese

Due arresti per maltrattamenti in famiglia sono stati eseguiti dai carabinieri, in due distinti interventi, nel Barese. A Modugno è finito in manette un uomo, con precedenti, accusato di aver picchiato il proprio anziano genitore, affetto da demenza senile.

Il secondo arresto è avvenuto invece a Bitritto, dove un giovane 26enne avrebbe aggredito la propri fidanzata, colpendola con schiaffi e pugni.