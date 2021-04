In casa oltre un chilo di droga e mille euro in contanti: incastrato dal fiuto di 'Fighter', 23enne in manette

Un 23enne barese, già noto alle forze dell'ordine e residente nel quartiere Picone, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di droga. I militari della Compagnia Bari centro hanno effettuato alcune perquisizioni domiciliari insieme ad un’unità cinofila di nome Fighter.

Al termine del controllo, i militari hanno così rinvenuto e sequestrato la somma in contanti di 1.065 euro (ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio), materiale per la pesatura e il confezionamento della droga (bilancini e lame), oltre a circa 110 grammi di hashish suddivisi in dosi e occultati in alcune paia di scarpe da donna e 1,5 g circa di marijuana.

Arrestato, il giovane è stato collocato ai domiciliari, mentre la sostanza stupefacente, all’esito delle analisi di laboratorio, verrà depositata presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale di Bari.