Nuovo assalto a un bus Amtab in corso Mazzini: ragazzini incappucciati prendono a sassate il 53

Un altro episodio di teppismo nei confronti dei bus Amtab si è verificato nella serata del 1° novembre nel quartiere Libertà di Bari, in corso Mazzini. Un bus della linea 53, attorno alle 21.40, è stato preso a sassate da alcuni ragazzi incappucciati.

Le pietre hanno colpito alcuni vetri del mezzo, infrangendoli. Nel bus c'erano diversi passeggeri e solo per un caso non vi sono stati feriti. Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia. Negli ultimi giorni, con la 'scusa' dei festeggiamenti per Halloween, vi sono stati diversi assalti ai veicoli dell'azienda di trasporto urbano barese: gruppi di ragazzi hanno lanciato uova o pietre contro vari mezzi in alcune zone della città. Un episodio analogo si era verificato il 31 ottobre scorso proprio in corso Mazzini: una vicenda al vaglio dei carabinieri che hanno avviato le prime indagini nei momenti successivi al raid.