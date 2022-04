Finanziere di Monopoli scomparso da 3 anni, disposte nuove ricerche. La beffa della multa per non essersi vaccinato

Ulteriori ricerche per trovare Pietro Conversano, il finanziere 51enne originario di Monopoli, scomparso 3 anni fa da Fasano mentre si recava a lavoro. Di lui non si hanno più notizie dal 19 febbraio 2019. Una vicenda infinita che ha visto anche un procedimento penale a carico del militare, archiviato come allontamento volontario. Attualmente, nei suoi confronti pende un'altra inchiesta per diserzione, la cui richiesta di rinvio a giudizio, al momento in fase di udienza preliminare, è stata sospesa proprio perchè il gup del Tribunale Militare di Napoli ha disposto nuove ricerche (affidate alla polizia di Stato dopo le precedenti effettuate dalla Gdf) per ritrovare Conversano, assistito dall'avvocato Antonio Maria La Scala.

La situazione per la famiglia, però, è divenuta ancor più paradossale perchè l'Agenzia delle Entrate ha notificato alla famiglia del finanziere, la sanzione per non essersi vaccinato contro il Covid, destinata agli over 50 In precedenza lo Stato aveva chiesto anche la restituzione di 11 stipendi che erano stato accreditati dopo la scomparsa del finanziere: "Sono molto delusa e molto amareggiata - afferma la moglie di Conversano, Caterina Fumarola - di come sono state gestite le ricerche di mio marito. Mi aspettavo un sostegno dalle istituzioni preposte, ma invece nulla. Si è perso tantissimo tempo senza che venisse fatto nulla. Confido nelle nuove ricerche che spero, questa volta, vengano fatte approfonditamente.”