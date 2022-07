Pilomat rotto da mesi a Bari Vecchia: la sosta è selvaggia in piazza Odegitria

Pilomat fuori uso e piazza Odegitria a Bari Vecchia viene letteralmente invasa dalle auto. Una scena che da tempo si ripete puntualmente, creando non pochi disagi ai baresi ma anche a tanti turisti che pensano di poter passeggiare con tranquillità dinanzi alla cattedrale.

La questione è stata segnalata dal consigliere del Municipio I, Giuseppe Corcelli, attraverso un post sui social: "Purtroppo il pilomat presente all'ingresso della piazza che dovrebbe garantire l'accesso alle auto in orari prestabiliti è in disuso da diversi mesi. In virtù di questo e in più della numerosa presenza di turisti, credo che sia opportuno far presenziare la zona da vigili urbani che possano garantire un po di ordine pubblico, almeno sino a quando non venga riparato il pilomat".

Sul disservizio è intervenuto, interpellato da BariToday, l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, confermando come il pilomat sia ancora in riparazione e sia stata sollecitata la sua ricollocazione per evitare l'ingresso delle auto.