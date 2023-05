Piogge e temporali, 'allerta gialla' fino a domani sulla Puglia

Per la giornata di oggi, domenica 14 maggio, la Protezione civile regionale ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse con 'allerta gialla' per "rischio idrogeologico per temporali", valido dalle ore 14 per le successive 30 ore.

In particolare, sono previste "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati deboli su tutto il territorio regionale, fino a localmente moderati sulla Puglia centrale; dalla tarda serata si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati".

Il tempo instabile, con vento, nuvole e pioggia, dovrebbe durare almeno fino a metà della prossima settimana, ma nel weekend potrebbe esserci un nuovo peggioramento (qui le previsioni di 3bmeteo.com per la settimana).