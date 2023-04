Pioggia battente su Bari, chiuso (e poi riaperto) il sottovia 'La Rotella' alla zona industriale

La pioggia battente che da questa mattina interessa Bari ha fatto scattare, come spesso accade in occasione di forti temporali, la chiusura per allagamenti la chiusura del sottovia nei pressi della Metro, in via La Rotella. A comunicarlo è la Polizia locale di Bari attraverso il proprio canale Telegram. Il sottovia è stato successivamente riaperto intorno alle 12.30.

L'allerta meteo gialla per temporali, emanata nella giornata di ieri della Protezione civile regionale, sarà valida fino alle 20 di questa sera.

*Ultimo aggiornamento ore 12.56