Giovedì a rischio temporali in Puglia: diramata l'allerta meteo dalla mattinata

Dopo l'allerta meteo diramata ieri - che finora non ha portato a fenomeni temporaleschi nel Barese - le previsioni parlano di un nuovo rischio precipitazioni che interesserà tutta la Puglia. Il nuovo bollettino della Protezione civile, infatti, conferma il rischio a partire dalle 8 di domani, e per le successive 12 ore, di "precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli sul resto del territorio regionale".

"Pertanto dalle ore 08:00 del 26/08/2021 e per le successive 12 ore e' prevista allerta gialla per rischio idrogeologico ed idrogeologico per temporali localizzato su puglia centrale adriatica, puglia centrale bradanica e bacini del lato e del lenne" si legge nel bollettino.