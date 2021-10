Venerdì a rischio pioggia in Puglia: nuova allerta meteo della Protezione civile

Nuova allerta meteo per temporali in Puglia. Nel bollettino diramato dalla Protezione civile si notifica il rischio di pioggia dal mattino di domani, venerdì 8 ottobre , e per le successive 24-26 ore: possibili "precipitazioni: diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale - si legge - i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate , frequente attività elettrica e forti raffiche di vento". Già dalla serata c'è però il rischio di temporali, da qui l'annuncio di un'allerta gialla per rischio idrogeologico ed idrogeologico per temporali localizzato su tutta la puglia dalle ore 20:00 di oggi e per le successive 12 ore, che proseguirà "dalle ore 8 del giorno 08/10/2021 e per le successive 24 ore" anche nel Barese.