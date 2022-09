Domenica a rischio temporali nel Barese: scatta l'allerta meteo dalla mattina

Domenica a rischio temporali su Bari e provincia. Scatterà dalle 8 del 25 settembre, infatti, l'allerta meteo della Protezione civile per 'rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali e vento'. In particolare, come si legge nel bollettino, sono previsti "Precipitazioni da sparse a diffuse, anche acarattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmemnte moderati". Non mancheranno raffiche di vento, "forti meridionali con locali raffiche di burrasca sulla Puglia e su tutti i settori adriatici".

L'allerta meteo rimarrà attiva dalle otto e per le successive 12 ore.