Week-end a rischio temporali in Puglia: scatta l'allerta meteo per pioggia

Week-end a rischio acquazzoni in Puglia, dove già dal pomeriggio di sabato 12 novembre scatterà l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali in tutto il territorio regionale. Le previsioni sono contenute nel bollettino diffuso dalla Protezione civile, che aggiunge anche il rischio di venti di burrasca sulla provincia barese.

In particolare dalle 18 di oggi per le successive 26 ore si prevedono "precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale - si legge nel bollettino - con quantitativi cumulati generalmente moderati, specie su aree ioniche. Venti di burrasca sud orientali in rapida attenuazione".