Pioggia e vento forte non abbandonano la Puglia: scatta l'allerta meteo già dalla serata

Torna il maltempo nel Barese, con pioggia e vento forte che sferzeranno tutta la Puglia nelle prossime ore. A confermarlo è la Protezione civile, che ha diramato una doppia allerta meteo gialla per rischio idrogeologico (a partire dalla mattinata di domani) e per vento forte (già a partire dalle serata).

Nello specifico si prevedono "dalla tarda serata di oggi lunedì 07/12/2020, e per le successive 24-36 ore di venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali in estensione alla puglia dalla mattina di domani 8/12/2020 con forti mareggiate lungo le coste esposte" si legge nella nota della Protezione civile. Inoltre dalle 8 di domani e per le successive 12 ore sono previste "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati su tutta la Puglia". Dalle 8 di domani e per le successive 28 ore sono previsti anche "venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali con mareggiate lungo le coste esposte".