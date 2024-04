Continua il maltempo su Bari e provincia, la Protezione Civile: "In arrivo pioggia e vento forte"

In arrivo temporali e forti correnti su Bari e provincia. La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo, classificata 'gialla'': il rischio idrogeologico per possibili piogge scatterà da mezzanotte e durerà per le successive 20 ore. Dalle 8 di domani mattina, 19 aprile, è segnalata anche la presenza di forti correnti: l'allarme per il vento durerà 24 ore.

Le condizioni d'instabilità climatica, secondo quanto indicato dalla Protezione Civile, si estenderanno su tutto il territorio regionale. Dalla mezzanotte si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Si registrerà anche la presenza di forti venti provenienti dai quadranti settentrionali.