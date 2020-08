Stabilimento balneare "abusivo" a Polignano: sigilli ad area da 25mila mq con piscine, dehors e ristorante

La Guardia Costiera di Bari ha sequestrato a Polignano a Mare, in località San Giovanni, una struttura turistico-balneare di circa 25mila mq collocata in area sottoposta a vincolo paesaggistico e confinante con demanio marittimo. Il sequestro preventivo, operato con il coordinamento della locale Procura della Repubblica e su disposizione del Tribunale di Bari, si è reso necessario a

seguito dell’accertamento di presunte violazioni in campo edilizio, demaniale e paesaggistico.

La Guardia Costeira ha quindi accertato l'occupazione abusiva di un pontile di legno, la realizzazione senza autorizzazione "di opere precarie sia nella fascia di rispetto dei 30 metri dal demanio marittimo che nell’area adiacente nonché, notevoli difformità per caratteristiche e tipologia su diverse strutture realizzate". Tra queste due piscine e opere adiacenti, un bar, un ristorante e vari dehors.

L’area di proprietà di un soggetto residente a Bari è risultata in uso a due Società del barese che gestivano rispettivamente una la parte “balneazione” e l’atra la parte “ristorazione”. Il proprietario ed i due soggetti amministratori delle società sono stati denunciati.

