La pista ciclabile invasa dai cespugli, la segnalazione da San Girolamo: "Quando un intervento di manutenzione?"

Il percorso è per metà occupato dai rami delle piante: "Noi ciclisti abbiamo paura di investire qualche pedone, o di scontrarci con altre bici"

I rami delle piante presenti lungo la pista ciclabile ne invadono ormai un a parte, rendendo difficile l'utilizzo del percorso da parte dei ciclisti. La segnalazione arriva dal quartiere San Girolamo.

"Dalla parte sud del lungomare (Waterfront di San Girolamo) - spiega un cittadino nella sua segnalazione - l'erba è stata tagliata, mentre nella parte nord per nulla affatto. Noi ciclisti abbiamo difficoltà a praticarla perché ormai queste piante invadono mezza corsia, così come si evince dalla foto. Quando verranno tagliate?". "Noi ciclisti abbiamo timore di investire qualche povero pedone che attraversa o di scontrarci con altre bici... Dobbiamo aspettare che qualcuno si faccia male come sempre o possiamo anticipare i tempi?".