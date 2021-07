In giro per il quartiere Libertà con una pistola, beccato durante il controllo: in manette 36enne

I carabinieri avevano perquisito tre soggetti nei pressi di via don Bosco, a Bari. L'arma aveva la matricola abrasa e il colpo in canna

Finisce agli arresti a Bari un 36enne di origine albanese per porto di armi clandestina. I carabinieri, durante un controllo nel quartiere Libertà, hanno fermato tre persone vicino a un locale in via Don Bosco. Uno dei tre, con pitbull al guinzaglio, risultava particolarmente riluttante all'accertamento. Addosso i militari gli hanno trovato, nascosta nella cintura dei pantaloni, una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa e colpo in canna, sottoposta a sequestro. L'uomo, incensurato, è stato quindi portato in carcere a Trani.