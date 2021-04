In libertà vigilata, trovato con le armi: in casa due pistole calibro 9 e cartucce, arrestato 'Maradona'

In manette il 44enne Antonio Romito, ritenuto vicino al clan Strisciuglio. L'uomo, in libertà vigilata, è stato scoperto dai carabinieri durante una perquisizione domiciliare

Nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di due pistole calibro 9, illegalmente detenute, entrambe munite di caricatori completi di cartucce. In carcere è finito il 44enne Antonio Romito, meglio noto come 'Maradona', ritenuto dagli investigatori vicino all'articolazione del clan Strisciuglio operante a Bari vecchia.

L'uomo, sottoposto a libertà vigilata, è stato scoperto in possesso delle armi nell'ambito di uno dei controlli effettuati dai carabinieri a carico di soggetti sottoposti a misure di sicurezza.