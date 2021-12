Carenze igienico-strutturali e mancata documentazione rischio Covid: nei guai titolare di una pizzeria, scatta la maxi multa

Carenze igienico strutturali e assenza di documentazione: nei guai la giovane titolare di una pizzeria a Modugno durante i controlli per il rispetto delle norme Covid a Modugno. I carabinieri della locale Compagnia nello scorso fine settimana hanno concentrato la loro attenzione sui locali del centro cittadino, coinvolgendo i militari della locale Stazione unitamente a quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile, oltre al personale specializzato dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazione Sanitaria.

All'interno della pizzeria i carabinieri n, dopo aver accertato l’esistenza e validità del green pass a carico di tutti i soggetti impiegati all’interno del locale e dei clienti ivi presenti, hanno avuto modo di accertare diverse irregolarità all’interno dell’attività commerciale. Gli appartenenti all’Arma hanno accertato delle carenze igienico strutturali ed è hanno rilevato la totale assenza del documento di autocontrollo aziendale (HACCP). È stata inoltre rilevata la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi sia tradizionale che specifico per l’attuale emergenza COVID. Infine è stata accertata l’omessa comunicazione all’INAIL dei nominativi dei collaboratori presenti all’interno del locale. Per la donna è così scattata una denuncia - contestuale sospensione dell’attività imprenditoriale - e sanzioni per un totale di 13mila euro. I controlli proseguiranno, come ricordato dai Carabinieri in una nota, anche nei prossimi giorni.