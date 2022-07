Presunta falsificazione di verbale di un testimone: chiesto processo per pm barese Ruggiero

E' stato chiesto il rinvio a giudizio nei confronti del pm della Procura di Bari Michele Ruggiero, accusato di falso ideologico con riferimento alla presunta falsificazione del verbale di un testimone nell'ambito di un procedimento che riguarda il periodo in cui era in servizio alla Procura di Trani. Lo riporta l'Ansa.

La richiesta è stata avanzata dalla Procura di Lecce. I fatti contestati al magistrato risalirebbero al 6 settembre 2019. In base alle imputazioni dell'inchiesta condotta dalla pm leccese Roberta Licci, Ruggiero avrebbe sintetizzato le parole di un testimone "in modo del tutto distonico rispetto alle effettive dichiarazioni", con riferimento al presunto coinvolgimento dell'ex vicesindaco di Trani Giuseppe Di Marzio in un ipotizzato episodio di richiesta di tangenti. Il presunto falso verbale, spiega ancora l'Ansa, fu posto a fondamento dell'arresto per tentata concussione di Di Marzio, il quale nel processo riguardante il presunto 'Sistema Trani', ad oggi ancora in corso, ha rinunciato alla prescrizione.

Ruggiero, secondo i magistrati leccesi, avrebbe anche omesso di depositare il cd con la fonoregistrazione integrale della testimonianza, "la cui esistenza emergeva sono a novembre 2019" nell'ambito del dibattimento in corso nella città della Bat.