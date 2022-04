Terreni come discariche, vecchi pneumatici abbandonati lungo la stradina di campagna: scempio senza fine

Un "letto" di vecchi pneumatici abbandonati lungo la strada di campagna, tra erba e cespugli. La segnalazione arriva dalla zona al confine tra il quartiere barese di Mungivacca e Triggiano.

A segnalare l'ennesimo scempio, è l'associazione Anuu Migratoristi, i cui agenti faunistici, impegnati in un servizio di tutela delle specie presenti sul territorio, si sono imbattuti nella discarica abusiva.

"Il rischio più grave - mettono in guardia i volontari - è derivante dalla possibilità, in futuro, che quell'erba, ora verde, con la stagione più calda secca e diventi un facile innesco per incendi, di fatto interessando tutti quei PFU. L'abbandono di PFU sul suolo - constatano - è ancora un problema ricorrente, nonostante l'obbligo di smaltimento".