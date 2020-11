In 19 nel circolo ricreativo, violano norme anticovid per giocare a carte: tutti multati

In 19 nel circolo ricreativo, tutti intenti a giocare una partita a carte, in barba alle restrizioni anticontagio. E' accaduto a Poggiofranco: la polizia, che ha effettuato un controllo nel locale, ha sanzionato tutti i presenti - dieci dei quali risultati gravati da precedenti penali - per la violazione di quanto previsto dalle norme in vigore per contrastare il diffondersi dell’epidemia da covid-19.

All’interno del circolo, inoltre, erano presenti 3 video slot, detenute senza alcuna autorizzazione, che sono state sequestrate.