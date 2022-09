Lancia oggetti con una fionda contro i palazzi, fermato 50enne a Bari: nello zaino coltelli, bulloni e machete

Armato di fionda, stava lanciando degli oggetti contro alcuni palazzi in via Dioguardi, al quartiere Poggiofranco. Ad accorgersi della presenza dell'uomo è stato un ufficiale della Polizia locale, che è quindi intervenuto per fermare il soggetto. L'uomo era in possesso di uno zaino nero e di un fodero contenente un'arma, che ha mostrato al pubblico ufficiale nel tentativo di intimorirlo e allontanarlo.

A quel punto, determinante è stato il colloquio intavolato con il soggetto, che ha consentito all'ufficiale e agli altri agenti della Locale nel frattempo allertati e giunti sul posto, di disarmare l'uomo e porre in sicurezza l'area e le persone presenti.

Nello zaino gli agenti hanno rinvenuto altri due coltelli a serramanico, due fionde tipo "Davide", una cinquantina di bulloni in acciaio e piccole quantità di sostanza stupefacente, oltre a un machete con lama bifacciale di cui l'uomo era anche in possesso. Tutti gli oggetti sono stati sottoposti a sequestro giudiziario e l'uomo, un cinquantenne, è stato arrestato per minacce, resistenza e porto abusivo di armi. E' stato condotto in carcere a Bari a disposizione dell'autorità giudiziaria.

"La professionalità nel condurre l'azione senza ritardo e il puntuale intervento dell'ufficiale e degli agenti - sottolinea il Comando della Polizia locale - hanno consentito di prevenire qualsiasi pericolo potesse derivare dalle azioni delittuose che magari l'uomo arrestato potesse aver progettato, senza alcun clamore mediatico o rischi e danni per la pubblica incolumità".