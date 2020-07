Beccati con la marijuana da spacciare: nei guai due giovani a Poggiofranco

In giro per il quartiere Poggiofranco con la droga da spacciare. Intercettati dai poliziotti delle Volanti sono finiti nei guai due ragazzi baresi, un minorenne e un 21enne, entrambi con precedenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I due giovani erano in possesso di 20 grammi di marijuana suddivisi in 19 dosi già pronte per lo spaccio, e sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.