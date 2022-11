Tecnici dell'Acquedotto al lavoro a Poggiofranco, stop all'erogazione idrica in alcune strade

Acquedotto pugliese al lavoro nel quartiere Poggiofranco di Bari. Per consentire gli interventi, che riguardano l’installazione di valvole idrauliche per l’ottimizzazione della distribuzione in rete, nella giornata di giovedì 3 novembre sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica in alcune vie.

In particolare, lo stop riguarderà, come reso noto da Aqp: viale De Laurentis, da via Dioguardi fino a via Mitolo; via Giulio Petroni, da via M. L. King fino al Ponte della SS16; via Pappacena; via C. Rosalba e traverse; via Mater Ecclesiae e traverse; via Caccuri e prolungamento; via Cannaruto e prolungamento; prolungamento Tauro; strada Cancello Rotto; strada Carducci; strada S. Candida; stradella del Caffè; traversa dell’Andro; via Lucarelli e traverse; via Angelo Bassi; via Aurelio Carrante; via Bartolo; via Di Cagno; via Dioguardi; via Don Guanella; via Madre Teresa di Calcutta; via Generale Dalla Chiesa; via Giovanni Paolo I; via Giuseppe Posca; via J. Escriva’; via Matarrese; via Mazzitelli; via Merloni; via Michele Mitolo; via Nicola Angelini; via P. Nenni; via Pende; via Petraglione; via Rodolfo Redi; via S. Tommaso D'Aquino; via Santi Cirillo e Metodio; via Viterbo.

La sospensione avrà la durata di 10 ore, a partire dalle ore 8 con ripristino alle ore 18. "Disagi - spiega Aqp - saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi".

Per informazioni è possibile telefonare al numero verde 800.735.735 o consultare il sito www.aqp.it (sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”) o l'account @AcquedottoP su Twitter.