Sorpresi a rubare cavi dalla linea elettrica in piena notte, tentano fuga lanciando pietre contro i carabinieri: due in manette

E' accaduto tra Gravina e Poggiorsini: i due uomini sono stati sorpresi mentre, in auto a fari spenti, raggiungevano il luogo in cui si era già verificato un altro furto, che aveva lasciato senza elettricità alcune abitazioni della zona

A bordo di un'Alfa Romeo 156, a fari spenti nel cuore della notte, avevano raggiunto contrada 'Villi Filippi', tra Gravina in Puglia e Poggiorsini, per mettere a segno un furto di cavi dalla linea elettrica.



Sul posto, però, ad osservare i loro movimenti c'erano anche i carabinieri: pochi giorni prima infatti si era consumato un furto simile, e i militari ritenevano che si sarebbe potuto ripetere, dal momento che altri cavi risultavano in parte manomessi, ma non erano ancora asportati del tutto.

Così, dopo la predisposizione di mirati servizi di osservazione nella predetta località, i militari hanno effettivamente notato sopraggiungere in piena notte l'auto, dalla quale sono scesi due individui che hanno iniziato a predisporre l’attrezzatura idonea per arrampicarsi sui pali per impossessarsi dei relativi cavi.

L’effetto sorpresa ha, però, interrotto la loro azione in quanto sono stati bloccati, nonostante il loro vano tentativo di fuggire a piedi nel buio, lanciando addirittura delle pietre nei confronti dei militari. Gli immediati accertamenti sulla loro identità hanno poi consentito di riscontrare che si trattava di due cittadini romeni abitanti in un comune della Daunia, entrambi nullafacenti, con precedenti anche per reati specifici, i quali non hanno potuto far altro che ammettere le loro responsabilità. Sul posto i carabinieri hanno rinvenuto anche

una cesoia di grosse dimensioni, 5 matasse di cavo metallico di dubbia provenienza e dei ramponi per arrampicata da utilizzare per raggiungere i cavi elettrici attraverso i pali, tutto sottoposto a sequestro unitamente all’autovettura alfa romeo 156 SW, dagli stessi utilizzata.

Tratti in arresto e condotti in carcere a Bari, dovranno difendersi dall’accusa di tentato furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.