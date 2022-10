"Strada al buio. Musica a palla che impedisce la celebrazione. Parcheggi introvabili": il parroco di Putignano contro l'evento di Halloween

"". Arrosto davanti alla chiesa senza un minimo di decenza e di rispetto! Città bloccata! Traffico in tilt!". È polemica a Putignano per l'evento 'Borgo stregato', l'iniziativa patrocinata dal Comune e dalla Fondazione Carnevale di Putignano per festeggiare Halloween il 30 e 31 ottobre con installazioni per il borgo antico a tema mostruoso. L'evento già domenica ha congestionato il centro del comune barese, con effetti che hanno provocato le ire del parroco della Chiesa di Maria Santissima del Carmine, don Mimmo Belvito, che ha dedicato un lungo post lamentando della situazione:

"Domenica, Giorno del Signore ma anche giorno del diritto di chi va a messa di poter partecipare - scrive il sacerdote dai canali social ufficiali della parrocchia, elencando tutti i problemi legati all'evento - Oggi è 30 ottobre! Non è Halloween perché non è il 31 ottobre. Ma per queste iniziative c’è libertà per tutti e a tutti vengono concessi diritti oltre ogni limite. Noi per una sagra di Panzerotti in beneficenza abbiamo sudato e pagato con tutti i permessi per essere in regola! Come sempre perché siamo chiesa onesta in una civiltà sempre più lontana dalla civiltà! Domani ancora questa pantomima. Ancora una parrocchia e i suoi abitanti intralciati". "A che giova tutto questo? A chi giova? - prosegue - Quali valori umani e cristiani resteranno alla fine di questi due giorni? Povera Putignano, città di valori umani cristiani e nota per la bellezza del suo Carnevale. Ora ti sei imbruttita! Hai perso la bellezza di un tempo! Halloween è una tradizione. Ma non una festa patronale che dura due giorni fino alla notte!".