"Non c'è il personale per estendere il porta a porta, ma si assume un nuovo dirigente": Petruzzelli punta il dito contro l'Amiu

Il porta a porta non può essere esteso per mancanza di personale, ma l'Amiu bandisce un concorso per assumere un nuovo dirigente. Una figura che dovrebbe curare i rapporti con le istituzioni e i soci, con stipendio da 100mila euro all'anno. "Due notizie che fanno a cazzotti tra di loro" per l'assessore comunale all'Ambiente di Bari, Pietro Petruzzelli, che commenta la situazione paradossale con un post sui social.

"Amiu mi scrive che prima del 2021 non sarà possibile estendere il porta a porta in altri quartieri della città o assumere operatori ecologici che vengano impiegati nello spazzamento delle zone cittadine attualmente scoperte, poiché da due anni siamo in attesa del nuovo concorso per operatori" scrive Petruzzelli, che durante il primo mandato da assessore ha molto puntato sull'introduzione della raccolta differenziata porta a porta in città, anche per eliminare le isole ecologiche in strada. Insomma, non ci sono i soldi e il personale per estendere il servizio nel capoluogo, ma si può comunque stipendiare un nuovo dirigente, la cui assunzione - come spiega l'assessore - sta venendo perfezionata in questi giorni. "Francamente lo trovo assurdo e soprattutto non è quello che serve ad Amiu in questo momento" il commento di Petruzzelli.