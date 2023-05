Servizio accompagnamento disabili in mare a Torre Quetta, monta la polemica: "Dover prenotare limita la libertà degli utenti"

Dopo l'annuncio del servizio di accompagnamento per l'ingresso in mare a Torre Quetta per i bagnanti disabili, monta la protesta in città. In particolare è Gianni Romito, presidente dell'Associazione HBari 2003 a farsi portavoce dei bisogni delle persone con mobilità parziale in relazione al servizio che sarà garantito sarà garantito dagli operatori socio-sanitari di Welfare a Levante. In particolare sono le modalità di accesso che i disabili ritengono poco pratiche, visto che l'accompagnamento sarà garantito a un numero massimo di quaranta persone con disabilità motoria, che dovranno prenotarsi via mail o via WhatsApp, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 13.00, con un preavviso di 48 ore prima della giornata indicata nella richiesta.

I disabili: "Spaventosa limitazione alla libertà personale dell'individuo"

"Questo creerà una spaventosa limitazione alla libertà personale dell’individuo - assicura Romito - rischiando di dover attendere molto per potersi godere una giornata di mare. In conferenza stampa si è parlato di una città che fa da esempio al resto della Puglia, ma la verità è che servizi così sono attivi in altre marine, penso a Campomarino di Maruggio, già da 10 anni". C'è poi il problema del fondale marino, non adeguato a detta di Romito per le persone con disabilità: "La zona dedicata ai disabili risulta essere particolarmente disagevole in quanto molto rocciosa e con un fondale sconnesso e pieno di rocce taglienti, tanto da essere evitato dai bagnanti normodotati, figuriamoci se possa andar bene a persone che non avendo la sensibilità negli arti, rischia di ferirsi anche gravemente". Il progetto prevede poi la presenza di una sedia job per l’ingresso in acqua degli utenti, mentre il Gruppo Ideazione metterà a disposizione due strutture in legno, da adibire a deposito di attrezzatura utile e spogliatoio. "Si tratta di uno spazio ombreggiato da 100 metri quadri - replica a BariToday Silvia Russo Frattasi, presidente della Commissione consiliare Pari Opportunità - realizzato con materiale tek specifico e con teloni che permettano la permanenza della persona disabile in una spiaggia libera. Oltretutto la generosità di Ance ha permesso di ottenere un'altra sedia Job, che normalmente non dovrebbe essere di competenza del Comune".

La presidente Frattasi: "Il litorale è liberamente accessibile per tutta la giornata"

E respinge al mittente le accuse arrivate dal presidente dell'associazione: "È impossibile garantire un servizio h24 per gli utenti disabili, anche perché la presenza degli ausili permette comunque alle persone con difficoltà a deambulare di accedere in qualunque momento, semplicemente senza avere l'assistenza degli operatori qualificati di Welfare a Levante. Dispiace perché tante persone con disabilità ci hanno ringraziato per questa opportunità, quindi l'unica cosa che mi sento di fare è di accompagnare io stesso Romito a testare il servizio quando sarà attivato". Bisognerà però attendere ancora un po' per vederlo operativo: "In questi giorni è presente il fratino che ha nidificato in zona, quindi non sarà possibile posizionare la pedana. Contiamo di partire nella prima settimana di giugno".