Polemiche a Bari su mobilitazione studenti per 'resistenza palestinese', il console d'Israele: "Hamas è terrorismo. Ma attenzione anche a strumentalizzare la pace"

"È giusto scendere in piazza per chiedere la pace, ma non bisogna strumentalizzarla. E il rischio che in queste manifestazioni indette sabato avvenga proprio questo". Getta acqua sul fuoco per spegnere le polemiche delle ultime ore, il console d'Israele a Bari, Luigi De Santis, dopo l'annuncio da parte di Osa Puglia e Cambiare Rotta Bari di manifestare questo sabato in centro a sostegno "della resistenza palestinese". Una decisione fortemente criticata anche dal deputato barese della Lega, Davide Bellomo, che aveva espresso la sua vicinanza proprio al console, "che ha bollato determinate azioni, compresa la manifestazione di sabato, come frutto di demagogia e di ignoranza" aveva spiegato Bellomo.

Interpellato da BariToday sulla questione, il console ha invece invitato l'opinione pubblica ad abbassare i toni, ma comunque confermando che manifestazioni come queste sono pericolose perché "anche nella grafica accennano alla violenza dell'azione - racconta - Basta guardare la locandina per accorgersene. Si può essere a favore del popolo palestinese o di quello israeliano, ed entrambe le posizioni si possono rispettare, ma di certo non si può prendere la posizione di Hamas, che sta portando avanti un atto terroristico, che non giova neanche alla causa palestinese, anzi la sta danneggiando".

Dall'altra parte le associazioni che hanno organizzato la manifestazione a favore della resistenza palestinese confermano le loro tesi. "Quando ci siamo schierati a favore di chi da più di 70 anni combatte per la propria libertà e autodeterminazione - precisa Giuseppe di Cambiare Rotta Bari - sapevamo che avrebbe generato polemiche. Le abbiamo ricevute non solo dalla Lega, ma anche dal Pd. Lo stesso Decaro ha invitato a disertare la piazza". Insieme alle altre associazioni - tra cui Cobas Brindisi, Usd Bari, Potere al Popolo Bari, Giovani comunisti Bari e provincia - in una nota stampa dichiarano tutto il loro sgomento per una "imponente operazione politico-mediatica indirizzata alla criminalizzazione della nostra iniziativa, una condizione che vuole senza alcun fondamento alzare il livello della tensione arrivando a sostenere implicitamente il paragone tra la nostra manifestazione e un azione di terrorismo". E si schierano contro Israele, perché sulal striscia di Gaza è in corso "un vero e proprio lager a cielo aperto, è un brutale massacro di donne, uomini, bambini e anziani".

Al console De Santis abbiamo chiesto anche un parere sulla seconda manifestazione in programma sabato alle 17, questa volta in piazza Diaz, promossa dalle organizzazioni Acli, Anpi, Arci, Auser, Azione Cattolica, Banca Etica, Centro Studi 'Hrand Nazariantz', Cgil Puglia, Frati Minori di Puglia e Molise, Forum Terzo Settore Puglia Libera, Movimento Nonviolento, Masci, Meic, Partito della Rifondazione Comunista, Peacelink, Provincia delle Puglie dei Frati minori cappuccini, Rete dei Comitati per la Pace, Rete delle donne costituenti, Sinistra Italiana, Stati Generali delle donne, Ufficio regionale Pastorale sociale e del Lavoro. Una manifestazione dove la società civile condanna "l’ignobile e brutale atto di aggressione di Hamas contro la popolazione civile israeliana - scrivono - contro anziani, bambini, donne, in spregio di ogni elementare senso di umanità e di civiltà, alla quale si è aggiunta la barbara pratica della presa di ostaggi. Siamo di fronte alla violazione di tutti i trattati e le convenzioni internazionali, volti a salvaguardare le popolazioni civili dalle guerre e da ogni forma di occupazione". Per il console combattere per la pace è condivisibile, ma bisogna stare attenti, perché "non si può pensare di ottenere la pace solo con la diplomazia quando si hanno di fronte organizzazioni terroristiche come Hamas". "Bisogna invece mettere in campo tutte le iniziative possibili, come è stato fatto in passato dall'Occidente nei confronti dell'Isis" conclude.